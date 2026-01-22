Ричмонд
Путин рассказал о контактах с США: на что могут пойти замороженные российские активы

Путин: РФ обсуждает с США восстановление территорий в зоне СВО за счет активов.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин вечером 21 января провел оперативное совещание с членами Совбеза. Он рассказал о текущих контактах с американской стороной. По словам Владимира Путина, Москва обсуждает с Вашингтоном возможное использование российских замороженных в США активов для восстановления территорий в зоне спецоперации.

Президент РФ сообщил, что такой план имеет место быть. Он также добавил, что исполнение соответствующего сценария можно начать после заключения мира между Москвой и Киевом.

«Оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий», — уведомил Владимир Путин.

Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил решение пригласить президента РФ в «Совет мира». Он счел российского лидера «безумно влиятельным».

