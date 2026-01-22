Путин нашел применение замороженным активам и высказался о Гренландии: главное с заседания Совбеза

Владимир Путин провел очередное совещание Совбеза РФ по видеосвязи.
На совещании Совбеза РФ в Москве были озвучены основные тезисы, касательно национальных интересов государства в 2026 году. Президент РФ Владимир Путин поделился своими размышлениями о ситуации вокруг Гренландии. Рассказал о планах по реализации замороженных российских активов на Западе и публично прокомментировал приглашение своего американского коллеги Дональда Трампа присоединиться к «Совету мира». Все основные тезисы прошедшей встречи — в обзоре URA.RU.
Сколько стоит Гренландия.
США стремятся получить контроль над крупнейшим в мире островом.
По мнению Путина, цена сделки по приобретению Гренландии сейчас может составить порядка 200−250 млн долларов. Президент отметил, что указанная сумма была получена из расчета сравнения условий продажи Аляски Соединенным Штатам в XIX веке с ее современной стоимостью и размерами территорий. Путин подчеркнул, что Кремль не рассматривает тему Гренландии и политику в этом вопросе Вашингтона как что-то, относящиеся к сфере своих национальных приоритетов.
Судьба замороженных активов РФ на Западе.
В данный момент российская и американская стороны ведут переговоры об использовании замороженных на Западе активов России. По словам Путина, средства должны быть направлены на восстановление территорий в зоне проведения спецоперации ВС РФ. При этом Москва готова направить млрд долларов из заблокированных средств в международный фонд.
Приглашение в «Совет мира».
Цель организации — урегулировать конфликт в секторе Газа.
Россия даст ответ на инициативу о присоединении к «Совету мира» — американскому проекту, позиционируемому как альтернатива ООН, после того как МИД РФ ознакомится с переданными материалами и проведет их всесторонний анализ. При этом Путин выразил слова благодарности Трампу за предоставленную возможность.
Кроме того, российский лидер подтвердил факт готовящихся переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также — встречу с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые приедут в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.