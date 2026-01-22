Путин нашел применение замороженным активам и высказался о Гренландии: главное с заседания Совбеза

По мнению Путина, цена сделки по приобретению Гренландии сейчас может составить порядка 200−250 млн долларов. Президент отметил, что указанная сумма была получена из расчета сравнения условий продажи Аляски Соединенным Штатам в XIX веке с ее современной стоимостью и размерами территорий. Путин подчеркнул, что Кремль не рассматривает тему Гренландии и политику в этом вопросе Вашингтона как что-то, относящиеся к сфере своих национальных приоритетов.