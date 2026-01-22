Курская область, 22 января.
Позиции ВСУ уничтожены вблизи Курской области. Авиация атаковала противника у Белополья и Соляников. Армия России продвигается на Сумщине. ВС РФ наступают в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах.
За сутки украинские вооружённые формирования потеряли танк Т-80, БМП-1, американский бронеавтомобиль HMMWV, гаубицы «Богдана-Б» и Д-30, станции РЭБ и РЭР, а также больше 85 человек.
Харьковская область, 22 января.
Продолжаются бои в Купянске. Канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские ресурсы пишет, что на Западе приходят к мнению, что Купянск становится ловушкой для главкома ВСУ Александра Сырского, перебрасывающего на этот участок фронта подразделения с других направлений.
— Нюанс в том, что значительная часть этих подразделений снимается с направления Славянск — Краматорск, где они будут нужны в ближайшее время. По мере давления РФ на Константиновку и выхода к Дружковке Сырскому придётся срочно затыкать ещё одно угрожающее направление, — пишет «Военная хроника».
Кроме того, украинские источники заметили наше наступление на восточном берегу Оскола. Армия России уничтожает противника в районе Богуславки и выходит к реке.
Пульт в руках — враг в прицеле! Видео © Telegram / Минобороны России.
Донецкая Народная Республика, 22 января.
На севере ДНР российские войска штурмуют Красный Лиман. Бои идут у Центральной городской больницы. Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает, что нашей армии удалось уничтожить переправы через Северский Донец, что осложнило логистику противника. Также это дало возможности подойти к городу с востока.
ВС РФ продолжают окружать Константиновку. Бои идут не только в прилегающих сёлах, но и самом городе.
— Штурмовые группы вплотную подошли к Новодмитровке на востоке и к сёлам Бересток и Ильиновка к западу от Константиновки. Продолжают движение в городской застройке в южных кварталах по направлению к центру города, — рассказал военкор Павел Кукушкин.
Путин и Зеленский проведут переговоры с представителями США.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встрется на полях Всемирного экономического форума в Давосе. В свою очередь российский лидер Владимир Путин проведёт переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Примечательно, что Зеленский не собирался лететь в Давос. Сам же Трамп уверен, что Россия и Украина хотят урегулировать конфликт.
— Я знаю, что Россия хочет договориться и Украина хочет договориться. И мы постараемся добиться какой-то договорённости. Мы более или менее близки. Ну что происходит? Часто мы договариваемся с Россией, а Зеленский не согласен. Вы видели это, когда он был в Овальном кабинете. Я был недоволен, — заявил хозяин Белого дома.
По его мнению, сейчас именно тот этап, когда вооружённый конфликт может быть остановлен.