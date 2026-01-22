Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что пригласил Путина в Совет мира, поскольку у него есть власть

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина в создаваемый Совет мира, потому что хочет видеть в этой организации людей, обладающих реальной властью. Свою позицию американский президент изложил в беседе с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Источник: Life.ru

Отвечая на вопрос о причинах приглашения Путина, Трамп сказал, что хочет видеть в совете «все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть», назвав лидеров таких стран «безумно влиятельными». Он также добавил, что президент России принял это предложение.

Ранее Владимир Путин подтвердил, что Россия получила официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к создаваемому по его инициативе Совету мира. Министерству иностранных дел было поручено изучить присланные документы. Президент отметил, что Россия всегда поддерживала и продолжает поддерживать любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше