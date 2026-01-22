Трамп заявил, что пригласил Путина в Совет мира, поскольку у него есть власть

Отвечая на вопрос о причинах приглашения Путина, Трамп сказал, что хочет видеть в совете «все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть», назвав лидеров таких стран «безумно влиятельными». Он также добавил, что президент России принял это предложение.
Ранее Владимир Путин подтвердил, что Россия получила официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к создаваемому по его инициативе Совету мира. Министерству иностранных дел было поручено изучить присланные документы. Президент отметил, что Россия всегда поддерживала и продолжает поддерживать любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности.
