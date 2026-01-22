Ричмонд
Трамп передумал: США не будут вводить пошлины на товары ЕС из-за Гренландии

Трамп заявил, что не будет вводить пошлины на товары из ЕС из-за Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что 10-процентные пошлины в отношении восьми европейских стран, о которых ранее шла речь, не будут введены. Американский лидер отменил своё собственное решение после встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

«Я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин против сразу девяти европейских стран — Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Поводом стала их позиция по Гренландии. Пошлины должны были вступить в силу с февраля.

После этого Германия срочно убрала своих военных из Гренландии, в парламент Франции внесли резолюцию о выходе страны из НАТО в ответ на действия США, а Стармер заявил, что Британия не откажется от своей позиции по Гренландии даже под тарифным давлением США.

