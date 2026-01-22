Путин планирует новую встречу с Уиткоффом

Нынешний визит Уиткоффа в Москву станет седьмым за весь период переговорного процесса России и США, а также первым в этом году. Предыдущая поездка состоялась в начале декабря, тогда спецпосланника впервые сопровождал зять Трампа Кушнер. Декабрьский визит представителей США был, в частности, связан с процессом обсуждения плана США по урегулированию конфликта на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь называл переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отмечал, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.