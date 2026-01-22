Чету Клинтонов привлекут к ответственности в рамках расследования дела Эпштейна

Отмечается, что неуважение к суду — редко используемый Конгрессом США инструмент, который влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штраф до $100 тыс. Портал подчеркивает, что далее Палата представителей в полном составе должна одобрить этот законопроект, прежде чем он будет передан в министерство юстиции для дальнейшего разбирательства и возможного возбуждения уголовного дела.