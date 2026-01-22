«И уносит меня в датскую даль»: Капризный карапуз требует новую игрушку — Гренландию

Министр финансов США Скотт Бессент на выступлении в Давосе призвал европейские страны «не торопиться реагировать на введённые Трампом против них тарифы, потому что настроение может поменяться».
То есть практически открытым текстом признал, что внешняя политика США определяется впавшим в детство дементным стариком, подверженным сменам настроения и не могущим удерживать внимание на одном объекте достаточно длительное время.
Это нам подтверждает опубликованное норвежским премьером письмо Трампа, где тот пишет по смыслу «Вы не дали мне Нобелевскую премию, поэтому я заберу себе Гренландию». Поведение не мудрого старца, а маленького и избалованного ребёнка.
Британская Times опубликовала соответствующую карикатуру, на которой европейские усталые политики пребывают в ужасе посреди разгромленной комнаты, заваленной игрушками, а на диванчике спит довольный малыш Трамп.
И оптимальная стратегия взаимодействия с Трампом — это игнорировать его хотелки и ждать, пока внимание малыша переключится на что-то ещё. С начала года так происходило уже несколько раз. И на сегодня Венесуэла уже забыта, угроза атаки на Иран благополучно миновала, а Донни начинает переключаться с «Дайте мне Гренландию!» на новую тему — он уже требует, чтобы британцы отдали острова Чагос не Маврикию, а США.
Хочу! Хочу! Хочу!
Попробуйте также использовать блестящие предметы, они тоже нравятся малышу — и он быстро переключает своё внимание на них. Например, нобелевская медаль.
Думаю, что в Кремле поняли это раньше всех остальных. Если уж какой-то Роджерс может в психологическое профилирование, то российский МИД и подавно.
Поэтому когда Трамп вспоминает о существовании Украины и посылает Уиткоффа и Кушнера на переговоры (такая интересная должность у человека, «зять президента», интересно, зарплату ему платят?), то наши, конечно же, всегда готовы поговорить. Икорка, водочка, вкусняшки из «Метрополя», икра заморская баклажанная и самый радушный приём.
«Передай твой король наш пламенный привет. А про Харьковскую волость мы так быстро принять решения не можем, нам нужно посовещаться. Зайдите на недельке».
И так до следующего приступа. Трамп, конечно, периодически выражает недовольство, что его прокатили, но надолго (до принятия каких-то практических шагов) его не хватает, потому что «Смотри! Там блестящая Гренландия!» — и деда снова унесло.
«И уносит меня, и уносит меня в блестящую датскую даль, три белых коня, ой, три белых коня — Гренландия, Шпицберген и Земля Санникова». Шутка, Земли Санникова ему не видать, как своего отстреленного уха.
Глупые европейцы пока этого принципа не поняли (хотя Бессент там уже обнамекался), поэтому нервничают, суетятся, посылают абсолютно бессмысленно в Гренландию каких-то своих солдат — «Это не против США! Это против коварной России, которая мечтает захватить остров!». Чем только больше злят ребёнка.
А надо, как в кавээновской классике, «Серёжа молодец!». То есть «Донни молодец!». И довольный малыш уходит спать, никого сегодня не разбомбив.
Трамп приехал в Давос и своей длинной и скучной речью только подтвердил всё вышенаписанное. «Дайте мне Гренландию — или я обижусь. Силой отбирать не буду (наверное), но обижусь ух ты как! Поэтому лучше отдайте!» и в таком духе.
Я отказываюсь разбирать и комментировать подробно эту речь, мне не дают цистернами молоко, чтобы компенсировать вред для психики от прослушивания такого. И ведь такое всегда прогрессирует, дальше будет только хуже…