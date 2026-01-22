«И уносит меня в датскую даль»: Капризный карапуз требует новую игрушку — Гренландию

И оптимальная стратегия взаимодействия с Трампом — это игнорировать его хотелки и ждать, пока внимание малыша переключится на что-то ещё. С начала года так происходило уже несколько раз. И на сегодня Венесуэла уже забыта, угроза атаки на Иран благополучно миновала, а Донни начинает переключаться с «Дайте мне Гренландию!» на новую тему — он уже требует, чтобы британцы отдали острова Чагос не Маврикию, а США.