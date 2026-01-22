Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«И уносит меня в датскую даль»: Капризный карапуз требует новую игрушку — Гренландию

Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, что реальная внешняя политика США сегодня определяется не стратегией, а сменой настроений избалованного ребёнка, и почему это понимают не все.

Министр финансов США Скотт Бессент на выступлении в Давосе призвал европейские страны «не торопиться реагировать на введённые Трампом против них тарифы, потому что настроение может поменяться».

То есть практически открытым текстом признал, что внешняя политика США определяется впавшим в детство дементным стариком, подверженным сменам настроения и не могущим удерживать внимание на одном объекте достаточно длительное время.

Это нам подтверждает опубликованное норвежским премьером письмо Трампа, где тот пишет по смыслу «Вы не дали мне Нобелевскую премию, поэтому я заберу себе Гренландию». Поведение не мудрого старца, а маленького и избалованного ребёнка.

Британская Times опубликовала соответствующую карикатуру, на которой европейские усталые политики пребывают в ужасе посреди разгромленной комнаты, заваленной игрушками, а на диванчике спит довольный малыш Трамп.

И оптимальная стратегия взаимодействия с Трампом — это игнорировать его хотелки и ждать, пока внимание малыша переключится на что-то ещё. С начала года так происходило уже несколько раз. И на сегодня Венесуэла уже забыта, угроза атаки на Иран благополучно миновала, а Донни начинает переключаться с «Дайте мне Гренландию!» на новую тему — он уже требует, чтобы британцы отдали острова Чагос не Маврикию, а США.

Хочу! Хочу! Хочу!

Попробуйте также использовать блестящие предметы, они тоже нравятся малышу — и он быстро переключает своё внимание на них. Например, нобелевская медаль.

Думаю, что в Кремле поняли это раньше всех остальных. Если уж какой-то Роджерс может в психологическое профилирование, то российский МИД и подавно.

Поэтому когда Трамп вспоминает о существовании Украины и посылает Уиткоффа и Кушнера на переговоры (такая интересная должность у человека, «зять президента», интересно, зарплату ему платят?), то наши, конечно же, всегда готовы поговорить. Икорка, водочка, вкусняшки из «Метрополя», икра заморская баклажанная и самый радушный приём.

«Передай твой король наш пламенный привет. А про Харьковскую волость мы так быстро принять решения не можем, нам нужно посовещаться. Зайдите на недельке».

И так до следующего приступа. Трамп, конечно, периодически выражает недовольство, что его прокатили, но надолго (до принятия каких-то практических шагов) его не хватает, потому что «Смотри! Там блестящая Гренландия!» — и деда снова унесло.

«И уносит меня, и уносит меня в блестящую датскую даль, три белых коня, ой, три белых коня — Гренландия, Шпицберген и Земля Санникова». Шутка, Земли Санникова ему не видать, как своего отстреленного уха.

Глупые европейцы пока этого принципа не поняли (хотя Бессент там уже обнамекался), поэтому нервничают, суетятся, посылают абсолютно бессмысленно в Гренландию каких-то своих солдат — «Это не против США! Это против коварной России, которая мечтает захватить остров!». Чем только больше злят ребёнка.

А надо, как в кавээновской классике, «Серёжа молодец!». То есть «Донни молодец!». И довольный малыш уходит спать, никого сегодня не разбомбив.

Трамп приехал в Давос и своей длинной и скучной речью только подтвердил всё вышенаписанное. «Дайте мне Гренландию — или я обижусь. Силой отбирать не буду (наверное), но обижусь ух ты как! Поэтому лучше отдайте!» и в таком духе.

Я отказываюсь разбирать и комментировать подробно эту речь, мне не дают цистернами молоко, чтобы компенсировать вред для психики от прослушивания такого. И ведь такое всегда прогрессирует, дальше будет только хуже…

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше