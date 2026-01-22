Путин подтвердил планы по переговорам с Уиткоффом и Кушнером

Глава РФ Владимир Путин подтвердил, что в четверг, 22 января, проведет в Кремле встречу со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.
«Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые тоже завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования», — отметил глава государства на заседании с членами Совета безопасности страны.
Ранее, 21 января, Уиткофф сообщил, что он и Кушнер в четверг направятся в Москву для встречи с российским лидером.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что США оказались единственной страной, которая предложила России реальный план мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом, по его словам, в мирных инициативах Вашингтона предусмотрено устранение первопричин украинского кризиса.