Минюст внёс организации из США, Нидерландов и Эстонии в список нежелательных

Министерство юстиции России включило девять иностранных организаций в перечень нежелательных на территории страны. Среди них — нидерландская Stichting B4Ukraine Foundation*, американский университет The George Washington University* и международная ЛГБТ**-ассоциация ILGA World*.

Источник: Life.ru

Всего в список попали девять структур из США, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании, Эстонии и Люксембурга, деятельность которых признана нежелательной, говорится на сайте ведомства.

Ранее Life.ru писал, что Минюст расширил реестр иностранных агентов, включив в него медиа-проекты «Люди Байкала»*** и TV2 Media***. Под новый статус попали и физические лица.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Организации внесены в перечень нежелательных в РФ;

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ;

***Признаны Минюстом РФ СМИ-иностранными агентами.