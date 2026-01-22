Минюст внёс организации из США, Нидерландов и Эстонии в список нежелательных

Всего в список попали девять структур из США, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании, Эстонии и Люксембурга, деятельность которых признана нежелательной, говорится на сайте ведомства.
Ранее Life.ru писал, что Минюст расширил реестр иностранных агентов, включив в него медиа-проекты «Люди Байкала»*** и TV2 Media***. Под новый статус попали и физические лица.
*Организации внесены в перечень нежелательных в РФ;
**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ;
***Признаны Минюстом РФ СМИ-иностранными агентами.