Путин прокомментировал возможную сделку между США и Данией

Власти США заявили о намерении заключить сделку по Гренландии с руководством Дании. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что это уже не первый такой случай. Он отметил, что Дания уже продавала Вашингтону Виргинские острова. Об этом Владимир Путин порассуждал в ходе совещания с членами Совбеза.