Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин прокомментировал возможную сделку между США и Данией

Путин напомнил об опыте продажи Данией США Виргинских островов.

Источник: Комсомольская правда

Власти США заявили о намерении заключить сделку по Гренландии с руководством Дании. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что это уже не первый такой случай. Он отметил, что Дания уже продавала Вашингтону Виргинские острова. Об этом Владимир Путин порассуждал в ходе совещания с членами Совбеза.

Президент России напомнил, что сделка по Виргинским островам состоялась в начале 20-го века. Следовательно, Копенгаген и Вашингтон уже имеют опыт подобных соглашений.

«Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует», — пояснил Владимир Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии не касается Москвы. Он уточнил, что этот вопрос урегулируют Дания и Соединенные Штаты. По словам главы государства, США могут «потянуть» покупку Гренландии.