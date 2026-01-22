Путин прокомментировал возможную сделку между США и Данией

Власти США заявили о намерении заключить сделку по Гренландии с руководством Дании. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что это уже не первый такой случай. Он отметил, что Дания уже продавала Вашингтону Виргинские острова. Об этом Владимир Путин порассуждал в ходе совещания с членами Совбеза.
Президент России напомнил, что сделка по Виргинским островам состоялась в начале 20-го века. Следовательно, Копенгаген и Вашингтон уже имеют опыт подобных соглашений.
«Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует», — пояснил Владимир Путин.
При этом российский лидер подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии не касается Москвы. Он уточнил, что этот вопрос урегулируют Дания и Соединенные Штаты. По словам главы государства, США могут «потянуть» покупку Гренландии.