Канада следующая: Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о сделке по Гренландии

Следующая сделка США после Гренландии может оказаться связанной с Канадой. Такое предположение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Канада следующая?», — такой вопрос задал Дмитриев в социальной сети Х, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что в скором времени сделка по Гренландии будет предоставлена.
Ранее жители Канады уже высказывали опасения, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после угроз в адрес Венесуэлы и Гренландии.
Также сообщалось, что канадские военные намерены вести партизанскую войну против США в случае вторжения и уже изучают тактику, которую ранее применяли афганские моджахеды.
Напомним, Трамп уже давно высказывает мнение, что Канада якобы должна присоединиться к Америке и стать 51-м штатом.