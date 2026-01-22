Ричмонд
Канада следующая: Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о сделке по Гренландии

Дмитриев допустил, что Трамп после Гренландии хочет заключить сделку по Канаде.

Источник: Комсомольская правда

Следующая сделка США после Гренландии может оказаться связанной с Канадой. Такое предположение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Канада следующая?», — такой вопрос задал Дмитриев в социальной сети Х, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что в скором времени сделка по Гренландии будет предоставлена.

Ранее жители Канады уже высказывали опасения, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после угроз в адрес Венесуэлы и Гренландии.

Также сообщалось, что канадские военные намерены вести партизанскую войну против США в случае вторжения и уже изучают тактику, которую ранее применяли афганские моджахеды.

Напомним, Трамп уже давно высказывает мнение, что Канада якобы должна присоединиться к Америке и стать 51-м штатом.

