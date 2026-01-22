Ричмонд
Путин 22 января встретится с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин подтвердил, что 22 января проведет встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Об этом он сообщил в среду, 21 января, на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что 22 января проведет встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Об этом он сообщил в среду, 21 января, на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Как заявил глава государства, встреча пройдет для продолжения диалога по украинскому урегулированию.

Путин также высказался о приглашении России в «Совет мира», по ситуации в Газе и об усилиях США по урегулированию на Украине, а также о возможной судьбе замороженных в США российских активов.

— Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые тоже завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем прилететь в Москву и встретиться с Владимиром Путиным. По данным Reuters, американская делегация намерена обсудить гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию.

Уиткофф также высказался о переговорах со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Швейцарии. Он оценил их как «очень позитивные».

