Дмитриев предположил, что следующей целью США может стать Канада

Дмитриев выразил мнение, что после Гренландии Соединенные Штаты могут направить свои интересы в сторону Канады.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что после Гренландии Соединенные Штаты могут направить свои интересы в сторону Канады.

«Канада следующая?» — задался вопросом Дмитриев на своей странице в социальных сетях.

Таким образом он прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о скором объявлении сделки по Гренландии.

Накануне глава РФ Владимир Путин выразил мнение, что стоимость Гренландии могла бы составить 200−250 миллионов долларов, если проводить аналогию с ценой продажи Аляски Соединенным Штатам.

