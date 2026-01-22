Дмитриев предположил, что следующей целью США может стать Канада

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что после Гренландии Соединенные Штаты могут направить свои интересы в сторону Канады.
«Канада следующая?» — задался вопросом Дмитриев на своей странице в социальных сетях.
Таким образом он прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о скором объявлении сделки по Гренландии.
Накануне глава РФ Владимир Путин выразил мнение, что стоимость Гренландии могла бы составить 200−250 миллионов долларов, если проводить аналогию с ценой продажи Аляски Соединенным Штатам.
