Трамп назвал себя нужным диктатором

Президент США Дональд Трамп заявил, что он — диктатор, который иногда нужен. Такие слова он произнёс на встрече с бизнесменами после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Источник: Life.ru

Трамп отметил, что его речь получила положительные отзывы. Он объяснил это «здравым смыслом».

«Я не могу в это поверить. Мы получили хорошие отзывы об этой речи. Обычно они говорят, что “он ужасный диктатор”. Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. В данном случае они этого не сказали. И нет, это здравый смысл. Все основано на здравом смысле», — сказал он.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер резко раскритиковал политику американского лидера. Барт назвал Трампа «голодной гусеницей» и призвал Европу дать ему отпор. Это заявление прозвучало на фоне голосования в ЕС по ратификации торгового соглашения с США, вызванного тарифными угрозами Вашингтона.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

