Трамп назвал себя нужным диктатором

«Я не могу в это поверить. Мы получили хорошие отзывы об этой речи. Обычно они говорят, что “он ужасный диктатор”. Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. В данном случае они этого не сказали. И нет, это здравый смысл. Все основано на здравом смысле», — сказал он.