Трамп назвал себя нужным диктатором

Трамп отметил, что его речь получила положительные отзывы. Он объяснил это «здравым смыслом».
«Я не могу в это поверить. Мы получили хорошие отзывы об этой речи. Обычно они говорят, что “он ужасный диктатор”. Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. В данном случае они этого не сказали. И нет, это здравый смысл. Все основано на здравом смысле», — сказал он.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер резко раскритиковал политику американского лидера. Барт назвал Трампа «голодной гусеницей» и призвал Европу дать ему отпор. Это заявление прозвучало на фоне голосования в ЕС по ратификации торгового соглашения с США, вызванного тарифными угрозами Вашингтона.
