Во время совещания Путина с правительством зазвонил телефон спецвязи

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства раздался звонок по телефону спецвязи.
Видеозапись совещания была обнародована на официальном сайте Кремля.
Звонок правительственной телефонной связи раздался во время выступления вице-премьера Марата Хуснуллина, докладывающего о мерах по обеспечению граждан жильем. В общей сложности звонок прозвенел пять раз. При этом Хуснуллин не прервал свое выступление.
Накануне Путин подтвердил, что в четверг, 22 января, проведет в Кремле встречу со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.
