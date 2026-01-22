Ричмонд
Во время совещания Путина с правительством зазвонил телефон спецвязи

В ходе совещания президента России с членами правительства раздался телефонный звонок.

Источник: Аргументы и факты

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства раздался звонок по телефону спецвязи.

Видеозапись совещания была обнародована на официальном сайте Кремля.

Звонок правительственной телефонной связи раздался во время выступления вице-премьера Марата Хуснуллина, докладывающего о мерах по обеспечению граждан жильем. В общей сложности звонок прозвенел пять раз. При этом Хуснуллин не прервал свое выступление.

Накануне Путин подтвердил, что в четверг, 22 января, проведет в Кремле встречу со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.

