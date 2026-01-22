Неизвестный позвонил во время совещания с Путиным

Во время совещания президента России Владимира Путина с правительством раздался звонок от неизвестного абонента.
Звонок прозвучал в момент, когда вице-премьер Марат Хуснуллин отчитывался об обеспечении жильем граждан.
Путин провел первое в 2026 году совещание с правительством 21 января, в ходе которого обсуждались вопросы, озвученные в программе «Итоги года». В мероприятии приняли участие ключевые министры, включая Татьяну Голикову, Дмитрия Чернышенко, Максима Решетникова и Михаила Мурашко.
Ранее сообщалось, что Путин собрал второе заседание Совбеза на неделе.
