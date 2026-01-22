Ричмонд
Неизвестный позвонил во время совещания с Путиным

Во время совещания президента России Владимира Путина с правительством раздался звонок от неизвестного абонента.

Звонок прозвучал в момент, когда вице-премьер Марат Хуснуллин отчитывался об обеспечении жильем граждан.

Путин провел первое в 2026 году совещание с правительством 21 января, в ходе которого обсуждались вопросы, озвученные в программе «Итоги года». В мероприятии приняли участие ключевые министры, включая Татьяну Голикову, Дмитрия Чернышенко, Максима Решетникова и Михаила Мурашко.

Ранее сообщалось, что Путин собрал второе заседание Совбеза на неделе.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше