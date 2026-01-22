Повёрнутая на мове. Как украинская сказочница Ницой стала ярой русофобкой

После развала СССР Ницой преподавала мову в кировоградских школах. Её ретивость заметили. Сначала она уехала стажироваться в США, училась в Национальном демократическом институте и Международном республиканском институте. После были курсы в немецком Фонде Конрада Аденауэра. Первые две организации связаны с ЦРУ, все три признаны нежелательными на территории нашей страны. Тогда же Лариса Ницой познакомилась с антисоветчиком, членом Хельсинской группы, впоследствии нардепом первого созыва Вячеславом Черноволом и вступила в его партию «Национальный рух». Через него сблизилась с Юлией Тимошенко и её «Батькивщиной».