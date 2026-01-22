Лариса Ницой болезненно переживает русский.
Детская писательница Лариса Ницой — самый ревнивый и кровожадный борец за мову на Украине.
«Пусть боятся открывать свои московские пасти здесь, на Украине, потому что это не просто демократия, “говорю как хочу”, это введение политики России на территории Украины», — приводит «Страна.ua» слова писательницы.
Её самая знаменитая книга — «Несокрущимые муравьи» про события 2014 года в Донбассе. По сюжету на хороших муравьев украинцев нападают злые «муравьиные львы», которые прикидываются «тоже муравьями».
Другой язык для Ларисы Ницой «зараза», «вирус» и «инфекция».
— Я не хочу его слышать. У меня давление повышается. Не хочу, чтоб его знала моя внучка. Не хотела, чтобы мои дети его знали. Но он звучит из каждого утюга, — закипает Ницой.
Ницой швыряет русскоязычным кассиршам мелочь в лицо, призывает сжигать торговые палатки с ценниками на русском, воюет с бюстами Пушкину, требует переименовать Россию в «Московию».
От студенческих пикетов до следа ЦРУ.
Можно подумать, что 56-летняя Лариса Ницой — очередная городская сумасшедшая. Но нет. Она консультирует депутатов Верховный рады, входит в топ-100 влиятельных украинских женщин, её произведения включены в школьную программу Украины в хрестоматии для 1−4 классов.
Ницой — выпускница факультета украинский филологии Кировоградского пединститута. В 1990 году участвовала в «Революции на граните» за отделение Украины от СССР — сотня студентов тогда устроила палаточный лагерь и объявила голодовку в центре Киева.
После развала СССР Ницой преподавала мову в кировоградских школах. Её ретивость заметили. Сначала она уехала стажироваться в США, училась в Национальном демократическом институте и Международном республиканском институте. После были курсы в немецком Фонде Конрада Аденауэра. Первые две организации связаны с ЦРУ, все три признаны нежелательными на территории нашей страны. Тогда же Лариса Ницой познакомилась с антисоветчиком, членом Хельсинской группы, впоследствии нардепом первого созыва Вячеславом Черноволом и вступила в его партию «Национальный рух». Через него сблизилась с Юлией Тимошенко и её «Батькивщиной».
Сейчас Ницой — и писательница, и журналист, и политконсультант. Она легко пережила все смены власти на Украине. Недавно содействовала съёмкам биографического пропагандистского фильма про своего крёстного отца в политике Черновола.
Как живёт Лариса Ницой.
Кажется, детская писательница держит свою семью в плену. Её муж Андрей, которого она знает со студенческой скамьи, две дочери, сын и даже малолетний внук — все с видом зомби рекламируют мать и без устали двигают украинскую националистическую пропаганду.
«Мова — оружие нации, язык — капитуляция», — постит супруг. «Мы с младенцем собираем на дроны», — клянчит не хуже главы киевского режима младшая дочь. Старшая дочь делает целые репортажи про современный голодомор. Сын читает студентам подготовленную мамой лекцию «Карта национальных интересов Украины». В семье явный матриархат.
Судя по всему, Лариса Ницой заставила на себя работать всю родню. Все дела ведутся через семейный «Центр стратегических разработок», главной задачей которого декларируется молодёжное национально-патриотическое воспитание.
Писательница-нацистка живёт относительно скромно. У нее три добротные, но не роскошные квартиры в центре Киева.