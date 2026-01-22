В ГД хотят законодательно закрепить профилактику искажения исторической правды

В Госдуму внесли законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды. Об этом информировал один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Пискарёв указал на то, что спецслужбы недружественных России стран продолжают фальсифицировать историю и пытаются манипулировать общественным сознанием, чтобы провоцировать россиян на противоправное поведение. Депутат подчеркнул необходимость повышения эффективности мер по защите национальных интересов и традиционных духовно-нравственных ценностей.
«Формирование у молодежи критического мышления и устойчивости к фейкам укрепляет гражданскую ответственность», — отметил Пискарёв в Telegram-канале.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина высказала мнение, что онлайн-энциклопедия «Википедия» представляет искаженную версию исторических событий, и предложила рассмотреть вопрос о ее блокировке.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что МИД борется с искажением исторической памяти 24 часа в сутки.