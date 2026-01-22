Билла и Хиллари Клинтон привлекут к ответственности из-за дела Эпштейна

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности принял решение о привлечении Билла и Хиллари Клинтон к ответственности за игнорирование повесток и отказ явиться на допрос в рамках расследования, связанного с делом американского инвестора Джеффри Эпштейна, сообщает Axios.
Палата представителей должна одобрить соответствующий законопроект в полном составе, после чего документ будет направлен в Минюст для дальнейшего рассмотрения и возможного возбуждения уголовного дела.
Ранее сообщалось, что супружеская чета отказалась от дачи показаний в рамках расследования по делу Эпштейна.
Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Уголовное преследование было прекращено после его смерти в тюремной камере в августе того же года.