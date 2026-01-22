Дмитриев назвал аресты соратников Зеленского «хорошей традицией»

Так Дмитриев прокомментировал новость о предъявлении НАБУ и САП обвинений бывшему заместителю главы офиса Зеленского. Антикоррупционный орган сообщил, что разоблачил схему «завладения средствами, предназначенными для выплат по “зеленому” тарифу», а общая «сумма убытков» составила 141,3 млн гривен (около $3,2 млн). При этом в бюро не назвали имен, но, как утверждает в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, речь идет о Ростиславе Шурме, который занимал должность замглавы офиса Зеленского при Андрее Ермаке с ноября 2021 года по сентябрь 2024 года.