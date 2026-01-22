Ричмонд
Дмитриев назвал аресты соратников Зеленского «хорошей традицией»

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Предъявление обвинений в коррупции и аресты соратников Владимира Зеленского стали «хорошей антикоррупционной традицией», заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

«Уже во второй раз — прямо перед встречей Зеленского с Трампом — одного из ближайших соратников Зеленского арестовывают/предъявляют обвинение в коррупции. Это становится хорошей антикоррупционной традицией», — написал он в Х.

Так Дмитриев прокомментировал новость о предъявлении НАБУ и САП обвинений бывшему заместителю главы офиса Зеленского. Антикоррупционный орган сообщил, что разоблачил схему «завладения средствами, предназначенными для выплат по “зеленому” тарифу», а общая «сумма убытков» составила 141,3 млн гривен (около $3,2 млн). При этом в бюро не назвали имен, но, как утверждает в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, речь идет о Ростиславе Шурме, который занимал должность замглавы офиса Зеленского при Андрее Ермаке с ноября 2021 года по сентябрь 2024 года.

