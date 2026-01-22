Во время совещания Путина с правительством зазвонил телефон спецсвязи

Телефон зазвонил во время доклада вице-премьера Марата Хуснуллина, который отчитывался перед президентом об обеспечении граждан жильём. Звонок прозвенел пять раз подряд, однако Хуснуллин не стал прерывать выступление и продолжил доклад, не отвлекаясь на происходящее.