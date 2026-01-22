Ричмонд
Во время совещания Путина с правительством зазвонил телефон спецсвязи

Необычный момент произошёл во время первого в 2026 году совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. В разгар обсуждения раздался звонок по линии стационарной правительственной спецсвязи.

Телефон зазвонил во время доклада вице-премьера Марата Хуснуллина, который отчитывался перед президентом об обеспечении граждан жильём. Звонок прозвенел пять раз подряд, однако Хуснуллин не стал прерывать выступление и продолжил доклад, не отвлекаясь на происходящее.

Совещание 21 января стало первым заседанием правительства под председательством Путина в новом году. В нём приняли участие ключевые члены кабмина — вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минздрава Михаил Мурашко и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин подтвердил приезд в Москву американских представителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Они должны прибыть 22 января для продолжения диалога по украинскому урегулированию. Президент уточнил, что на переговорах планируется обсудить и другие важные международные вопросы.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

