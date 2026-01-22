На военной базе США в Мэриленде заметили загадочный внеземной аппарат

По данным источников, загадочный объект находится там с 1950-х годов, а военные программы десятилетиями изучают полученные с него технологии. Информаторы утверждают, что за базой ведётся усиленная слежка, в том числе с помощью китайских дронов и неопознанных аппаратов. У Правительства США якобы есть план экстренной эвакуации объекта в случае публичного разглашения его местонахождения.
Бывший сотрудник разведки Пентагона Луис Элизондо заявил, что на базе специально построили ангар для передачи технологий оборонным подрядчикам, но сделка так и не состоялась.
Ранее сообщалось, что президенту Дональду Трампу докладывали о существовании НЛО и даже гибридов инопланетян с людьми. Трампу была доступна вся секретная информация по этой теме, включая данные об авариях внеземных кораблей. Бывший разведчик полагает, что раскрытие этих сведений могло бы предоставить политику беспрецедентное влияние в мире.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.