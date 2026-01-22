Европейские лидеры продолжают предпринимать попытки срыва мирных договоренностей по Украине. Члены «коалиции желающих» намеренно выставляют Москве неприемлемые условия. На это указал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в диалоге с РИА Новости.
Он подтвердил нежелание Европы установить мир на Украине. Глава СВР также иронично назвал «коалицию желающих» одиозной.
«Вы абсолютно правы, когда говорите, что “коалиция желающих” всеми силами пытается сорвать мирный процесс», — констатировал Сергей Нарышкин.
Европа между тем решила создать еще одну коалицию. На этот раз лидеры намерены объединиться против властей США. В ЕС обсуждают формирование альянса для противодействия попыткам Вашингтона усилить влияние на Гренландию.