В Китае оценили жизнеспособность и перспективы БРИКС

Посол КНР Чжан: БРИКС показывает мощную жизнеспособность.

Источник: Комсомольская правда

Группа БРИКС за время своего существования показала мощную жизнеспособность. Такую оценку дал объединению посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

«В то же время “большая семья БРИКС” демонстрирует мощную жизнеспособность, число ее участников удвоилось, а перспективы сотрудничества стали еще шире», — написал дипломат в колонке для ТАСС.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал сотрудничество с БРИКС и G20 одной из целей предстоящего саммита G7.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал БРИКС одним из главных инструментов нового мира. Совокупные возможности дают объединению возможность влиять на политику и защищать права множества небольших государств, подчеркнул российский лидер.

Также Путин указал на то, что БРИКС существенно превосходит Большую семерку по экономике.

