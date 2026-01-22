В Китае оценили жизнеспособность и перспективы БРИКС

Группа БРИКС за время своего существования показала мощную жизнеспособность. Такую оценку дал объединению посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
«В то же время “большая семья БРИКС” демонстрирует мощную жизнеспособность, число ее участников удвоилось, а перспективы сотрудничества стали еще шире», — написал дипломат в колонке для ТАСС.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал сотрудничество с БРИКС и G20 одной из целей предстоящего саммита G7.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал БРИКС одним из главных инструментов нового мира. Совокупные возможности дают объединению возможность влиять на политику и защищать права множества небольших государств, подчеркнул российский лидер.
Также Путин указал на то, что БРИКС существенно превосходит Большую семерку по экономике.