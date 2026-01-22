Секретарь СНБО Умеров сообщил о встрече с Уиткоффом и Кушнером в Давосе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер провели встречу с секретарём совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), сообщает РИА Новости.
«Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами — Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Основные темы — экономическое развитие, восстановление после и гарантии безопасности», — отметил Умеров.
ВЭФ начал работу 19 января и завершится 23 января.
Напомним, ранее Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию украинского конфликта. По его словам, подвижки стали заметны в последние шесть недель и особенно после переговоров в Женеве. Дипломат также добавил, что киевский режим преуменьшает достигнутый прогресс.
Кроме того, Уиткофф подчеркнул, что его разговор со спецпредставителем российского лидера по вопросам инвестиций и экономического взаимодействия с другими государствами Кириллом Дмитриевым прошёл в конструктивном ключе.
21 января президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обратил внимание на вклад США в поиск решения по урегулированию украинского кризиса.