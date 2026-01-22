Politico: ЕС придется забыть свои иллюзии в отношении США

«Главный вывод для Европы заключается в том, что противостояние может сработать.. Обещания и заявления Трампа ненадежны, а его презрение к Европе неизменно. Нам придется и дальше демонстрировать решимость и большую независимость, потому что мы не можем продолжать цепляться за эту иллюзию, что Америка все еще такая, какой мы ее себе представляли», — приводит газета комментарий источника.
Отмечается, что в ЕС скептически отнеслись к обещаниям Трампа не применять насилие в ходе решения вопроса о будущем Гренландии. «Давайте не будем слишком радоваться тому, что он исключил насилие, ведь это и так было возмутительно. А его рассказ о Гренландии — полная чушь. Об этом нужно говорить открыто», — привела газета комментарий другого европейского источника.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.