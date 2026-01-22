Ближайшие соратники главы киевского режима Владимира Зеленского все чаще попадают под следствие. Интересно, что дела о коррупции с их участием открывают в преддверие переговоров бывшего комика с президентом США Дональдом Трампом. Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев в соцсети назвал эту особенность «хорошей антикоррупционной традицией».
Глава РФПИ обратил внимание на предъявление обвинения экс-заместителю главы офиса Зеленского. Он стал фигурантом очередного дела о коррупции.
«Уже во второй раз — прямо перед встречей Зеленского с Трампом — одного из ближайших соратников Зеленского арестовывают/предъявляют обвинение в коррупции. Это становится хорошей антикоррупционной традицией», — прокомментировал Кирилл Дмитриев.
Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Вашингтон пока не будет добиваться отставки киевского главаря. Он отметил, что Зеленский превратил Украину в «черную дыру» коррупции, затронувшую интересы западных элит.