Дмитриев указал на интересную тенденцию на Украине: всех арестовывают перед встречей с Трампом

Дмитриев назвал антикоррупционной традицией аресты соратников Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Ближайшие соратники главы киевского режима Владимира Зеленского все чаще попадают под следствие. Интересно, что дела о коррупции с их участием открывают в преддверие переговоров бывшего комика с президентом США Дональдом Трампом. Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев в соцсети назвал эту особенность «хорошей антикоррупционной традицией».

Глава РФПИ обратил внимание на предъявление обвинения экс-заместителю главы офиса Зеленского. Он стал фигурантом очередного дела о коррупции.

«Уже во второй раз — прямо перед встречей Зеленского с Трампом — одного из ближайших соратников Зеленского арестовывают/предъявляют обвинение в коррупции. Это становится хорошей антикоррупционной традицией», — прокомментировал Кирилл Дмитриев.

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Вашингтон пока не будет добиваться отставки киевского главаря. Он отметил, что Зеленский превратил Украину в «черную дыру» коррупции, затронувшую интересы западных элит.

