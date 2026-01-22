Ближайшие соратники главы киевского режима Владимира Зеленского все чаще попадают под следствие. Интересно, что дела о коррупции с их участием открывают в преддверие переговоров бывшего комика с президентом США Дональдом Трампом. Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев в соцсети назвал эту особенность «хорошей антикоррупционной традицией».