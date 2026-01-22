Глава ЕЦБ Лагард покинула ужин в Давосе во время выступления министра США

В своей речи Лютник утверждал, что европейская экономика уступает США по конкурентоспособности и назвал её слабой.
«Это вызвало дискомфорт у нескольких присутствовавших в зале европейцев, и, по словам очевидцев, по мере нарастания критики Лагард покинула зал», — говорится в публикации.
Напомним, выступление Лютника на том же ужине, организованном главой BlackRock Ларри Финком, встретили насмешками и свистом. Его агрессивные заявления вызвали неодобрение части аудитории.
