Глава ЕЦБ Лагард покинула ужин в Давосе во время выступления министра США

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард покинула закрытый ужин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это произошло, когда министр торговли США Говард Лютник начал резко критиковать Европу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В своей речи Лютник утверждал, что европейская экономика уступает США по конкурентоспособности и назвал её слабой.

«Это вызвало дискомфорт у нескольких присутствовавших в зале европейцев, и, по словам очевидцев, по мере нарастания критики Лагард покинула зал», — говорится в публикации.

Напомним, выступление Лютника на том же ужине, организованном главой BlackRock Ларри Финком, встретили насмешками и свистом. Его агрессивные заявления вызвали неодобрение части аудитории.

