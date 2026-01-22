Глава ЕЦБ Лагард покинула ужин в Давосе во время выступления министра США

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард покинула закрытый ужин на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это произошло, когда министр торговли США Говард Лютник начал резко критиковать Европу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.