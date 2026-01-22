Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: аресты соратников Зеленского стали «хорошей традицией»

Дмитриев отметил, что соратнику Зеленского предъявили обвинения в коррупции на Украине прямо перед встречей главы киевского режима с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Аресты соратников Владимира Зеленского становятся «хорошей антикоррупционной традицией», заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на информацию о предъявлении обвинений одному из бывших заместителей руководителя офиса главы киевского режима.

«Уже во второй раз — прямо перед встречей Зеленского с Трампом — одного из ближайших соратников Зеленского арестовывают / предъявляют обвинение в коррупции. Это становится хорошей антикоррупционной традицией», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети Х*.

Напомним, в декабре сообщалось, что согласно результатам социологического исследования, который провела компания Socis, 39 процентов граждан Украины считают, что Владимир Зеленский причастен к коррупционным махинациям. Кроме того, 29 процентов опрошенных выразили мнение, что глава киевского режима знал о коррупции в своем ближайшем окружении.

Ранее детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов предупреждал, что представители высшего украинского руководства могут стать фигурантами коррупционного дела, по которому проходит бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше