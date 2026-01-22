Аресты соратников Владимира Зеленского становятся «хорошей антикоррупционной традицией», заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Так он отреагировал на информацию о предъявлении обвинений одному из бывших заместителей руководителя офиса главы киевского режима.
«Уже во второй раз — прямо перед встречей Зеленского с Трампом — одного из ближайших соратников Зеленского арестовывают / предъявляют обвинение в коррупции. Это становится хорошей антикоррупционной традицией», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети Х*.
Напомним, в декабре сообщалось, что согласно результатам социологического исследования, который провела компания Socis, 39 процентов граждан Украины считают, что Владимир Зеленский причастен к коррупционным махинациям. Кроме того, 29 процентов опрошенных выразили мнение, что глава киевского режима знал о коррупции в своем ближайшем окружении.
Ранее детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов предупреждал, что представители высшего украинского руководства могут стать фигурантами коррупционного дела, по которому проходит бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.