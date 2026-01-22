Вэнс назвал выступление Трампа в Давосе исторической речью в львином логове

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в своем сообщении на платформе X* обозначил Всемирный экономический форум, проходящий в Давосе, как «логово львов», а речь президента США Дональда Трампа назвал историческим событием.
В своем комментарии Вэнс отметил: «Историческая речь в самом сердце львиного логова».
К своей публикации вице-президент приложил запись речи Трампа, прозвучавшей в рамках форума.
Ранее глава правительства Бельгии Барт де Вевер, используя метафору, представил президента США Дональда Трампа в образе «очень голодной гусеницы» из-за его заявлений о возможности приобретения Гренландии.
