Вэнс назвал выступление Трампа в Давосе исторической речью в львином логове

Джей Ди Вэнс назвал речь президента США в Давосе историческим событием.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в своем сообщении на платформе X* обозначил Всемирный экономический форум, проходящий в Давосе, как «логово львов», а речь президента США Дональда Трампа назвал историческим событием.

В своем комментарии Вэнс отметил: «Историческая речь в самом сердце львиного логова».

К своей публикации вице-президент приложил запись речи Трампа, прозвучавшей в рамках форума.

Ранее глава правительства Бельгии Барт де Вевер, используя метафору, представил президента США Дональда Трампа в образе «очень голодной гусеницы» из-за его заявлений о возможности приобретения Гренландии.

