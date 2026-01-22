Захарова спросила, будут ли Канада и Дания просить НАТО защитить их от США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, подадут ли Дания и Канада официальную заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием защитить их от США. Она напомнила, что обе страны являются «породителями» альянса, как и Соединённые Штаты, и все они подписали Североатлантический договор в один день — 4 апреля 1949 года.