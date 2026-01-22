Захарова спросила, будут ли Канада и Дания просить НАТО защитить их от США

Захарова процитировала первую статью договора, согласно которой члены НАТО обязуются мирно решать международные споры и воздерживаться применения силы.
«Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США?» — написала дипломат в своём Telegram-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров по покупке Гренландии с «неблагодарной» Данией. Выступая на ВЭФ в Давосе политик предупредил, что за отказ продать остров Штатам будут последствия. При этом американский президент пообещал не аннексировать Гренландию силой. Позднее он анонсировал сделку по острову и пообещал не вводить пошлины в отношении ЕС.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.