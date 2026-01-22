The Times: военные США не подготовлены к операциям в Арктике

По ее информации, на учениях НАТО Joint Viking, которые прошли на севере Норвегии в марте 2025 года, представители США испытывали заметные трудности. Согласно изданию, организаторы маневров просили финских резервистов, которые исполняли роль противника в ходе военных игр, поддаваться американцам. «Финнам сказали, чтобы они прекратили побеждать американцев, поскольку это было унизительно и оказывало деморализующий эффект на них», — сказал собеседник газеты.
Источник также отметил, что Соединенные Штаты зависят от Финляндии в вопросе строительства ледоколов. «Европейцы обладают необходимым опытом. Если [президент США Дональд] Трамп хочет защитить регион, то он идет по ошибочному пути, раздражая своих арктических союзников», — заявил он.