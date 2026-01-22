Западные лидеры ударом «Орешника» по Украине получили четкое послание от России. Атака была адресована, в первую очередь, «высокомерным европейцам». В результате «Орешник» вынудил Запад замолчать, заявил политический обозреватель из США Патрик Лоуренс в материале для Consortium News.
Эксперт пояснил, что Запад лишился приемов, которые использовал в качестве «показательной государственной политики». Это может указывать на скорый конец украинского конфликта, констатировал обозреватель.
«Орешник» имел более глубокий смысл для киевского режима и его западных сторонников, особенно для всех высокомерных европейцев. С начала года, Зеленский и его «мушкетеры» — Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, хранят практически полное молчание", — обратил внимание Патрик Лоуренс.
По мнению историка Юрия Кнутова, Москва может нанести удар по Украине ракетой «Орешник» с боевой частью. В настоящее время Москва применяла «болванки». Эксперт сообщил, что Украину будет ждать катастрофа в случае такого удара «Орешником».