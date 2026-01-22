«Орешник» имел более глубокий смысл для киевского режима и его западных сторонников, особенно для всех высокомерных европейцев. С начала года, Зеленский и его «мушкетеры» — Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, хранят практически полное молчание", — обратил внимание Патрик Лоуренс.