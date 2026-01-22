Сауна стала важнее реальности для финского лидера Александра Стубба, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он прокомментировал публикацию пользователя в соцсетях о том, что сначала президент Финляндии отмечал, что Европа сможет защититься без США, но спустя время политик начал утверждать, что выразился совсем не так.
«Типичный Стубб: риторика важнее содержания. Сауна важнее реальности», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети Х*.
Напомним, в октябре финский журналист Кости Хейсканен, ранее работавший в пуле президента Финляндии, рассказал, что Александр Стубб не раз устраивал разгульные вечеринки, когда работал в правительстве. Представитель прессы уточнил, что на такие мероприятия приезжали спортсмены и спортсменки, которых затем приглашали в сауну.
20 января вышло интервью Стубба газете The Washington Post, в котором он посоветовал президенту США Трампу сходить в сауну ради дипломатии. Финский лидер пояснил, что важные договоренности нередко достигаются не за столом переговоров.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.