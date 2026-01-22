Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО раскрыл деталь переговоров с Трампом о Гренландии

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что на его переговорах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась. Он раскрыл эту деталь в интервью американскому телеканалу Fox News.

Источник: Reuters

«Этот вопрос больше не поднимался в моих разговорах сегодня вечером. Президент [Трамп] очень сосредоточен на том, что нам нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность этого огромного региона», — заявил он.

Ранее Трамп сообщил о достижении договоренности с Рютте по Гренландии. Он назвал встречу с генсеком НАТО продуктивной. В связи с этим Вашингтон не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к Соединенным Штатам.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше