Генсек НАТО раскрыл деталь переговоров с Трампом о Гренландии

«Этот вопрос больше не поднимался в моих разговорах сегодня вечером. Президент [Трамп] очень сосредоточен на том, что нам нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность этого огромного региона», — заявил он.
Ранее Трамп сообщил о достижении договоренности с Рютте по Гренландии. Он назвал встречу с генсеком НАТО продуктивной. В связи с этим Вашингтон не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к Соединенным Штатам.
