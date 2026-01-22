Антироссийский тренд дал сбой: Норвегия отказалась от забора на границе с РФ

Как сообщили «Известиям» в национальном управлении полиции Норвегии, вместо возведения заграждений Осло делает ставку на модернизацию пограничной инфраструктуры. Речь идёт о технологических и физических обновлениях, которые должны повысить контроль и «осведомлённость о ситуации», но не предполагают возведения сплошного ограждения.
В полиции уточнили, что работы ведутся при поддержке инструмента ЕС по управлению границами и визами и рассматриваются как «естественное развитие» системы безопасности. При этом идея строительства полноценного забора на всём протяжении границы в планы норвежских властей не входит.
Обсуждение укреплений активизировалось на фоне ужесточения политики соседних стран. Финляндия недавно вышла из конвенции о запрете противопехотных мин, что позволяет ей рассматривать минирование приграничных районов. Прибалтийские страны и Польша последовательно вводят новые ограничения для граждан России, а аналитики называют такую линию долгосрочным трендом и не исключают полного закрытия границ.
Протяжённость границы между Россией и Норвегией составляет около 219 километров, из которых лишь 43 километра проходят по суше. Единственный действующий погранпереход расположен в норвежском Стурскуге и российском Борисоглебске. В прошлом году через него прошла 51 тысяча человек — это на 11% меньше, чем годом ранее, и один из самых низких показателей с момента распада СССР, не считая периода пандемии.
Ранее Life.ru писал, что Латвия полностью завершила строительство забора на границе с Россией протяжённостью около 280 километров. Заграждение создало непрерывный барьер там, где это было технически возможно. К концу 2026 года границу планируют полностью оснастить современной системой наблюдения и контроля.
