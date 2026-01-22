Антироссийский тренд дал сбой: Норвегия отказалась от забора на границе с РФ

Протяжённость границы между Россией и Норвегией составляет около 219 километров, из которых лишь 43 километра проходят по суше. Единственный действующий погранпереход расположен в норвежском Стурскуге и российском Борисоглебске. В прошлом году через него прошла 51 тысяча человек — это на 11% меньше, чем годом ранее, и один из самых низких показателей с момента распада СССР, не считая периода пандемии.