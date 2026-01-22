После использования Россией гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» Запад утратил прежние возможности поддержки Киева и был вынужден воздержаться от комментариев, отметил американский аналитик Патрик Лоуренс в своем материале для Consortium News.
Он подчеркнул, что удар «Орешником» имел значительные последствия для высокомерных европейских лидеров, поддерживающих Киев.
Лоуренс указал, что с начала года Владимир Зеленский и его «мушкетеры», включая Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца, практически не высказываются публично. По мнению автора, это беспрецедентное для Европы молчание свидетельствует о невозможности дальнейшего сопротивления Киева, что можно считать финалом украинского кризиса.
Лоуренс также отметил, что европейцы утратили возможность демонстрировать привычные политические жесты и заявления. В результате этого ход конфликта существенно изменился.