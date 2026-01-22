В США назвали Иран якобы «полигоном» для испытания противоспутникового оружия РФ

На Западе испугались якобы проведения Ираном испытаний противоспутникового оружия России. В США считают, что Тегеран может применить систему РЭБ «Калинка» производства РФ. Об этом сообщает обозреватель Брэндон Вайхерт в колонке для The National Interest.
Эксперт утверждает, что Иран уже применял прототип российского оружия. При этом США и Израиль контролируют действия Тегерана в этой области, отметил обозреватель.
«Соединенные Штаты и их союзники в значительной степени полагаются на спутники на орбите для выполнения ключевых военных и гражданских функций», — дополнил Брэндон Вайхерт.
Глава Белого дома Дональд Трамп днем ранее выступил с жесткими угрозами в адрес Тегерана. Он предупредил, что сотрет Иран в лица земли, если угрозы в его адрес будут продолжаться. Президент США призвал Тегеран не предпринимать каких-либо преступных шагов.