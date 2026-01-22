Axios: сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

Трамп ранее сообщил журналистам в Давосе, что были подготовлены «рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона». Трамп не пояснил, в чем именно заключаются достигнутые договоренности, пообещав, что условия будут разъяснены позднее. Американский лидер также сказал, что объявленные ранее пошлины против поддерживающих Гренландию европейских стран не будут вводиться с 1 февраля.