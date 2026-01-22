Депутаты Рады уличили Зеленского в поддельном фото совещания без света

Украинские СМИ предположили, что фото прошло предварительную обработку, чтобы создать иллюзию затемнения.
«Маленькая подсказка для пиарщиков ОП. Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно всё же его выключить во всём кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа», — написал депутат Ярослав Железняк.
Его коллега Алексей Гончаренко* добавил, что «Микита [заместитель главы ОП] сидит в соседнем кабинете со светом».
«Кто это придумывает — гений», — иронично отметил нардеп.
Напомним, после совещания по энергетической ситуации Зеленский заявил, что почти 60% Киева остались без электричества, а около четырёх тысяч домов — без отопления. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.