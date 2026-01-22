Депутаты Рады уличили Зеленского в поддельном фото совещания без света

Напомним, после совещания по энергетической ситуации Зеленский заявил, что почти 60% Киева остались без электричества, а около четырёх тысяч домов — без отопления. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.