Угроза России и Канаде: В Госдуме раскрыли, как Гренландия станет американской

Будущее Гренландии давно решено, поскольку уже много десятилетий она находится под полным контролем Соединённых Штатов, а текущие дискуссии лишь маскируют настоящие цели Вашингтона. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Михаил Делягин, комментируя перспективы острова и интерес США к нему.

Источник: Life.ru

Де-факто Гренландия находится в военном отношении под американским контролем. И все разговоры о том, что там нужно размещать какое-то ПРО, какие-то базы, это все ерунда, потому что с 1951-го года американцы в военном отношении делают с Гренландией то, что они хотят. Они имеют полную свободу рук.

Михаил Делягин.

Депутат Госдумы.

Делягин заявил, что Гренландия де-факто давно под контролем США. Видео © Life.ru.

Делягин отметил, что реальная задача США — вовсе не размещение вооружений на острове и даже не немедленное освоение его природных ресурсов. Речь идёт о юридическом и экономическом оформлении контроля над территорией, её капитализации и использовании геополитического положения острова в стратегических целях.

«Задача заключается в том, чтобы владеть Гренландией и чтобы её капитализировать, чтобы выпускать под неё ценные бумаги. Даже не осваивать эти редкоземельные металлы, потому что там нужно ждать, пока ледник растает, а это лет 50, потом нужно бурить… Это очень долго. Главное — это капитализация. Капитализация геополитического положения, капитализация редкоземельных металлов без их добычи, ну и угроза Канаде, нам и Шпицбергену. Соответственно, дожмут европейцев, что они сами признают, что Гренландия принадлежит Соединённым Штатам Америки. Будут какие-нибудь хитрые, красивые комбинации, что это совместный суверенитет, ограниченный суверенитет Дании. Какую-нибудь юридическую конструкцию нарисуют, а если европейские юристы будут слишком тупые, то просто передадут», — резюмировал Делягин.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин сравнил возможную стоимость Гренландии с ценой Аляски, проданной США в XIX веке. По оценке президента, сумма может составить от 200−250 миллионов долларов и доходить до миллиарда при пересчёте по тогдашним ценам на золото. Путин отметил, что Соединённые Штаты способны потянуть и такую сумму.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

