Неизвестный пытался проникнуть в генконсульство РФ в Нью-Йорке, его задержали

Неизвестного мужчину задержали на территории генконсульства РФ в Нью-Йорке, когда он пытался сорвать с флагштока российский флаг. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителей дипмиссии.
Сообщается, что инцидент произошёл 20 января. Злоумышленник забрался на балкон второго этажа здания генконсульства.
«Не сумев сломать закрытые ставни, сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать от флагштока установленный там российский флаг. В настоящее время преступник находится под стражей», — сказано в публикации.
Американские правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
Российские дипломаты добавили, что провокационные действия в отношении генконсульства носят регулярный характер.
Ранее генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков в интервью KP.RU подтвердил, что российские дипломаты регулярно сталкиваются с агрессивно настроенными лицами, которые пытаются повредить историческое здание.
Напомним, в Польше местные чиновники попытались захватить здание генерального консульства РФ, которое прекратило работу 22 декабря 2025 года.