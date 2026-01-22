Президент Финляндии Стубб рассказал об ужасном сценарии по Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию The Wall Street Journal обозначил три возможных сценария развития событий в контексте ситуации вокруг Гренландии, подчеркнув, что самый неблагоприятный из них удалось предотвратить.
Стубб пояснил, что худшим вариантом был бы вооруженный захват острова со стороны США.
«Я не утверждаю, что все вопросы уже решены, однако основное напряжение снято, мы не будем переходить на ужасную стадию», — заявил он.
По его словам, на данный момент остаются два вероятных сценария развития событий: первое — ухудшение отношений между Европой и США в форме тарифной эскалации, и второе — успешное разрешение ситуации и начало работы по обеспечению стабильности и безопасности в арктическом регионе.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что уже якобы сформировал с генсеком НАТО Марком Рютте основу для будущего соглашения по Гренландии.