Проект соглашения Трампа не включает передачу суверенитета Гренландии США

Проект соглашения между НАТО и США по Гренландии, который обсуждался генсеком альянса Марком Рютте с американской стороной, не подразумевает передачи Вашингтону суверенитета над датским островом. Вместо этого, как сообщает Axios, предполагается размещение на территории Гренландии американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» и обновление двустороннего оборонного соглашения 1951 года.