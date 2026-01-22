Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект соглашения Трампа не включает передачу суверенитета Гренландии США

Проект соглашения между НАТО и США по Гренландии, который обсуждался генсеком альянса Марком Рютте с американской стороной, не подразумевает передачи Вашингтону суверенитета над датским островом. Вместо этого, как сообщает Axios, предполагается размещение на территории Гренландии американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» и обновление двустороннего оборонного соглашения 1951 года.

Кроме того, стороны рассматривают положения об активизации Североатлантического альянса в Арктике, усилении безопасности Гренландии, а также добыче сырьевых ресурсов на острове.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Рютте была разработана основа будущей сделки по Гренландии и всему арктическому региону.

Трамп также заявил, что концепция возможной сделки по Гренландии полностью учитывает интересы США в сфере национальной и международной безопасности. По его словам, предложение «фантастическое» для Штатов и даёт всё, чего они хотели, включая обеспечение нацбезопасности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше