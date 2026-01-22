Проект соглашения Трампа не включает передачу суверенитета Гренландии США

Кроме того, стороны рассматривают положения об активизации Североатлантического альянса в Арктике, усилении безопасности Гренландии, а также добыче сырьевых ресурсов на острове.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Рютте была разработана основа будущей сделки по Гренландии и всему арктическому региону.
Трамп также заявил, что концепция возможной сделки по Гренландии полностью учитывает интересы США в сфере национальной и международной безопасности. По его словам, предложение «фантастическое» для Штатов и даёт всё, чего они хотели, включая обеспечение нацбезопасности.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.