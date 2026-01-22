Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморье — в числе регионов, где больше всего Героев России

Приморье вошло в тройку регионов, где за четыре года спецоперации больше всего военных удостоились высшего государственного звания — Герой России.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Приморье вошло в тройку регионов, где за четыре года спецоперации больше всего военных удостоились высшего государственного звания — Герой России.

По подсчетам «Ведомостей», за время СВО минимум 472 участника СВО получили звание Героя России, из них 14 человек — жители Приморского края.

По информации СМИ, больше всего Героев оказались уроженцами Татарстана (17 человек), Кубани (15 человек), Приморского края, Амурской и Волгоградской областей, Дагестана, ДНР (по 14 человек). А средний возраст Героев — 37 лет.

Ранее Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что за время проведения спецоперации высокого звания «Герой России» удостоены 22 приморца, пятеро из них — посмертно. Почетный знак особого отличия «Герой Приморья» получили 26 жителей края, 10 из них — посмертно.