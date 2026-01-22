Приморье — в числе регионов, где больше всего Героев России

Приморье вошло в тройку регионов, где за четыре года спецоперации больше всего военных удостоились высшего государственного звания — Герой России.
По подсчетам «Ведомостей», за время СВО минимум 472 участника СВО получили звание Героя России, из них 14 человек — жители Приморского края.
По информации СМИ, больше всего Героев оказались уроженцами Татарстана (17 человек), Кубани (15 человек), Приморского края, Амурской и Волгоградской областей, Дагестана, ДНР (по 14 человек). А средний возраст Героев — 37 лет.
Ранее Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что за время проведения спецоперации высокого звания «Герой России» удостоены 22 приморца, пятеро из них — посмертно. Почетный знак особого отличия «Герой Приморья» получили 26 жителей края, 10 из них — посмертно.