Путин рассказал, на что могут пойти российские активы: Москва готова отправить часть на восстановление

Москва может использовать часть своих замороженных в США активов для восстановления пострадавших в ходе спецоперации территорий. Такие обсуждения ведутся. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза.
Глава государства отметил, что Москва сможет выделить средства из замороженных активов после заключения мирного соглашения с Украиной. Президент РФ заявил, что планирует поднять этот вопрос 22 января на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. В переговорах также будет участвовать зять главы Белого дома Джаред Кушнер.
«Оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий», — уведомил Владимир Путин.
Кроме того, по словам президента России, Москва может направить 1 миллиард долларов в «Совет мира». Владимир Путин подтвердил получение приглашения на членство в объединении.
«Мы могли бы, я думаю, направить в “Совет мира” один миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — подчеркнул российский лидер.
Глава государства напомнил о предстоящей встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом. Он сообщил, что обсудит с ним возможное выделение средств «Совету мира».
Помимо прочего, Владимир Путин прокомментировал спорную ситуацию вокруг Гренландии. По мнению президента РФ, этот вопрос не касается Москвы. Однако Владимир Путин напомнил, что США и Дания столетие назад уже заключали взаимовыгодную сделку. Вашингтон может по такому же принципу купить и Гренландию. Российский лидер отметил, что Дания в начале 20-го века продала США Виргинские острова.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп тем временем объяснил решение пригласить президента РФ в свой «Совет мира». Он сообщил, что считает российского лидера «безумно влиятельным». Дональд Трамп, кроме того, указал на наличие у Владимира Путина власти и контроля. Американский лидер также сообщил, что президент России якобы уже принял его предложение. При этом Владимир Путин уведомил, что этим вопросом сейчас занимается МИД.