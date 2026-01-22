Путин рассказал, на что могут пойти российские активы: Москва готова отправить часть на восстановление

Хозяин Белого дома Дональд Трамп тем временем объяснил решение пригласить президента РФ в свой «Совет мира». Он сообщил, что считает российского лидера «безумно влиятельным». Дональд Трамп, кроме того, указал на наличие у Владимира Путина власти и контроля. Американский лидер также сообщил, что президент России якобы уже принял его предложение. При этом Владимир Путин уведомил, что этим вопросом сейчас занимается МИД.