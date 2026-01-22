Ричмонд
Бывший спецпосланник США по Украине Кит Келлог нашёл новую работу

Экс-спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог покинул администрацию США и нашёл новую работу. Он вошёл в состав консультативного совета компании BGR Group. Об этом сообщил в соцсети X управляющий директор фирмы Дэвид Урбан.

«Невероятно горжусь тем, что мой друг Кит Келлог теперь мой коллега в BGR Group! Более 58 лет он служил нашей стране с отличием. Сначала как награждённый боевой ветеран, затем как выдающийся государственный служащий», — написал Урбан.

Чем именно Келлог будет заниматься в новой должности, неизвестно.

Напомним, Келлога исключили из переговорной делегации в декабре прошлого года и заменили министром армии США Дэном Дрисколлом. После этого аналитики предположили, что бывший спецпосланник покинет администрацию Белого дома в январе. Именно Келлог осенью убеждал Трампа передать Украине ракеты «Томагавк».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

