Бывший спецпосланник США по Украине Кит Келлог нашёл новую работу

«Невероятно горжусь тем, что мой друг Кит Келлог теперь мой коллега в BGR Group! Более 58 лет он служил нашей стране с отличием. Сначала как награждённый боевой ветеран, затем как выдающийся государственный служащий», — написал Урбан.
Чем именно Келлог будет заниматься в новой должности, неизвестно.
Напомним, Келлога исключили из переговорной делегации в декабре прошлого года и заменили министром армии США Дэном Дрисколлом. После этого аналитики предположили, что бывший спецпосланник покинет администрацию Белого дома в январе. Именно Келлог осенью убеждал Трампа передать Украине ракеты «Томагавк».
