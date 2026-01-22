Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае внедрили новый формат работы правительства

В регионе будут проводиться еженедельные стратегические сессии.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае по инициативе губернатора Дмитрия Демешена запустили новый формат работы правительства региона — еженедельные стратегические сессии. На них будут обсуждаться основные направления развития края с участием внешних экспертов и специалистов.

Первая встреча была посвящена агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности. Сегодня край обеспечивает более 80% своей потребности в картофеле и яйце, около 33% — в овощах открытого грунта. При этом по молоку и мясу самообеспеченность остаётся низкой — менее 10%.

Одно из ключевых поручений президента Владимира Путина — увеличение посевных площадей. В Хабаровском крае под эти цели планируют задействовать до 70 тысяч гектаров. В приоритете — развитие высокотехнологичного овощеводства закрытого грунта, строительство современных промышленных теплиц и овощехранилищ.

Стратегические сессии позволят глубже прорабатывать приоритетные проекты и быстрее принимать решения. Губернатор рассчитывает, что такой подход поможет ускорить реализацию задач по развитию экономики края и повышению качества жизни жителей.