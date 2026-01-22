В Хабаровском крае внедрили новый формат работы правительства

Первая встреча была посвящена агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности. Сегодня край обеспечивает более 80% своей потребности в картофеле и яйце, около 33% — в овощах открытого грунта. При этом по молоку и мясу самообеспеченность остаётся низкой — менее 10%.