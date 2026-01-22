В Хабаровском крае внедрили новый формат работы правительства

В Хабаровском крае по инициативе губернатора Дмитрия Демешена запустили новый формат работы правительства региона — еженедельные стратегические сессии. На них будут обсуждаться основные направления развития края с участием внешних экспертов и специалистов.
Первая встреча была посвящена агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности. Сегодня край обеспечивает более 80% своей потребности в картофеле и яйце, около 33% — в овощах открытого грунта. При этом по молоку и мясу самообеспеченность остаётся низкой — менее 10%.
Одно из ключевых поручений президента Владимира Путина — увеличение посевных площадей. В Хабаровском крае под эти цели планируют задействовать до 70 тысяч гектаров. В приоритете — развитие высокотехнологичного овощеводства закрытого грунта, строительство современных промышленных теплиц и овощехранилищ.
Стратегические сессии позволят глубже прорабатывать приоритетные проекты и быстрее принимать решения. Губернатор рассчитывает, что такой подход поможет ускорить реализацию задач по развитию экономики края и повышению качества жизни жителей.