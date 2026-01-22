Бывший спецпосланник Трампа по Украине Келлог нашел новую работу

Кит Келлог, ранее занимавший должность специального посланника президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, нашел новую работу. Келлог присоединился к штату вашингтонской консалтинговой и аналитической компании BGR Group.
Об этом сообщил управляющий директор компании Дэвид Урбан на своей странице в социальной сети X*. Урбан подчеркнул, что рад приветствовать Келлога в качестве коллеги.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что Келлог намерен завершить свою миссию в январе 2026 года. По данным агентства, спецпосланник считает указанный срок подходящим для завершения своей деятельности. Для Киева, в свою очередь, отставка Келлога стала неприятной новостью.
Ранее сообщалось, что Трамп резко высказывался о Келлоге, называя его «идиотом» из-за его заявлений об «отважности» Владимира Зеленского.
