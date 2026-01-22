Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший спецпосланник Трампа по Украине Келлог нашел новую работу

Бывший спецпосланник Трампа по Украине Келлог, которого сам президент США называл «идиотом», нашел новую работу.

Источник: Аргументы и факты

Кит Келлог, ранее занимавший должность специального посланника президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, нашел новую работу. Келлог присоединился к штату вашингтонской консалтинговой и аналитической компании BGR Group.

Об этом сообщил управляющий директор компании Дэвид Урбан на своей странице в социальной сети X*. Урбан подчеркнул, что рад приветствовать Келлога в качестве коллеги.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что Келлог намерен завершить свою миссию в январе 2026 года. По данным агентства, спецпосланник считает указанный срок подходящим для завершения своей деятельности. Для Киева, в свою очередь, отставка Келлога стала неприятной новостью.

Ранее сообщалось, что Трамп резко высказывался о Келлоге, называя его «идиотом» из-за его заявлений об «отважности» Владимира Зеленского.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше